32. Schorndorfer Kunst- und Hobbymarkt

Tauchen Sie ein in eine bunte Welt voller handgemachter Schätze und kreativer Ideen.

Freuen Sie sich auf eine vielfältige Auswahl an Ausstellerinnen und Ausstellern, die mit viel Liebe zum Detail Kunsthandwerk, Gebasteltes, Gehäkeltes und noch vieles mehr präsentieren. Ob Deko-Artikel, Bücher, Kleidung, Kuschelkissen oder ausgefallene Schmuckstücke – hier findet jeder etwas Besonderes. Besonders spannend sind die kreativen Upcycling-Objekte, die zeigen, wie aus alten Dingen Neues entsteht.

Der Markt bietet nicht nur tolle Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch die Gelegenheit, direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen. Beobachten Sie bei einigen Ständen die kreative Arbeit live und entdecken Sie vielleicht das perfekte, personalisierte Geschenk für Ihre Liebsten.