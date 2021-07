33. Alt-Hohenecker Büchermarkt 2021

Der idyllische Ortskern von Hoheneck ist am Samstag, 11. September 2021 in der Zeit von 7 bis 17 Uhr zum 33. Mal Treffpunkt für Freunde und Sammler von Gedrucktem.

Das Angebot beim weithin bekannten '"Alt-Hohenecker Büchermarkt" reicht vom kostspieligen alten Ganzlederband bis hin zum Groschenroman. Alte Postkarten, Plakate, Werbemarken, Heiligenbilder, Flugblätter, Graphiken und Bücher aller Art werden hier in verwinkelten Gassen und an malerischen Plätzen, im Antiquariat und in der Kelter zum Verkauf ausgestellt und angeboten.

Der Markt findet bei jedem Wetter statt, für das leibliche Wohl sorgt das Team der Gaststätte Krone Althoheneck.