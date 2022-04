33. Freiberger Bürgertag

Am Freitag, 13. Mai werden ab 19 Uhr im Prisma verdiente Bürgerinnen und Bürger von Bürgermeister Dirk Schaible geehrt. Neben sportlichen oder schulischen Erfolgen aus dem vergangenen Jahr stehen auch langjährige, ehrenamtliche Tätigkeiten im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Einmal im Jahr werden verdiente Bürgerinnen und Bürger für ihre Leistungen und Erfolge aus dem vorhergehenden Jahr geehrt - dieses Jahr bereits zum 33. Mal in Freibergs Geschichte. Auf dem Programm steht beim diesjährigen Bürgertag am 13. Mai die Ehrung der langjährigen Blutspender für ihr jahrelanges Mitwirken bei der Blutspende sowie die Auszeichnung Freiberger Sportlerinnen und Sportler in den Bereichen Tanz, Leichtathletik, Feldhockey, Hundesport und vielen weiteren Disziplinen im vergangenen Jahr überaus erfolgreich waren.

Während der Veranstaltung bitten wir alle sich an die geltenden Hygienevorschriften zu halten. Es werden am Eingang die jeweiligen Sitzplätze zugeteilt, an denen man dann die Mund-Nasen-Bedeckung gerne absetzen darf.