33 Jahre: Songs an einem Sommerabend

„Songs an einem Sommerabend“ ist eine Veranstaltung voller Lyrik und Poesie mit leisen und kraftvollen Tönen und Schwingungen unter dem Thema "Songs, die Brücken bauen". Zum 33. Mal findet die Konzertreihe statt, diesmal im Würzburger Kloster Himmelspforten am 14. und 15. Juni. Mit dieser Konzertreihe möchten die Veranstalter dem Würzburger Minnesänger Walther von der Vogelweide ihre Referenz erweisen durch einen Preis, der den Namen des Mittelalter-Stars trägt. Jährlich wird ein Künstler für sein langjähriges Engagement und damit für sein Lebenswerk geehrt. Weiter werden Nachwuchskünstler gefördert, die Lieder schreiben, die „Brücken bauen“ und solche, die sich mit ihren Songs gegen Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung einsetzen. Zu Gast sind Hans-Jürgen Buchner mit „Gesungenen Geschichten eine Träumers und Musikanten“, der Berliner Chansonnier Klaus Hoffmann, Haindling mit Weltmusik und Klangzauber aus Bayern, die Band Carolin No mit gesungener Poesie, der Geschichtenerzähler Weiherer, die süddeutschen Künstlerinnen D’Raith-Schwestern & da Blaimer. Moderator der Veranstaltung ist Matthias Brodowy, die langjährige künstlerische Leitung obliegt Ado Schlier. Am 16. Juni gibt es um 18 Uhr das Zusatzprogramm „Songs Extra“ mit Konstantin Wecker und der Bayerischen Philharmonie mit dem Tournee-Projekt „Weltenbrand“.

Das Programm 2019:

Hans-Jürgen Buchner - Gesungene Geschichten eines Träumers und Musikanten.

Haindling - Weltmusik und Klangzauber aus Bayern.

Klaus Hoffmann - Der Berliner Geschichtenerzähler, ein treuer Freund des Festivals.

Carolin No - Gesungene Poesie in zärtlicher und musikalischer Verpackung.

Weiherer - Ein kritisch, spähender Geschichtenerzähler.

D'Raith-Schwestern & da Blaimer - Die vielbeachteten Sterne der Süddeutschen Liedermacherszene.

"Die Neuen von den Songs" - Nachwuchspreisträger des "Walther-von-der-Vogelweide-Preises"

Sie waren die Großen:Erinnerungen an Werke aus dem Liederbuch von Walther von der Vogelweide über Heinrich Heine, Bertolt Brecht bis zu Hanns Dieter Hüsch, Georg Danzer und Ludwig Hirsch.Moderation: Matthias Brodowy, seit vielen Jahren Begleiter der Veranstaltung.Redaktion: Ado Schlier, künstlerischer Leiter der "Songs" seit 1987.

"Songs Extra" am Sonntag, 16.06.2019 um 18:00 Uhr:Konstantin Wecker & das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie mit dem Tournee-Projekt Weltenbrand:Mit alten und neuen Songs möchte der Liedermacher Konstantin Wecker in seinem Konzert den globalen Traum einer herrschaftsfreien Welt zelebrieren. Die Hingabe zur klassischen Musik mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie lässt ihn ebenso wenig los wie die Furcht vor einer stetig kälter werdenden Welt.