33. Mosbacher Sommer

× Erweitern Barabara Dennerlein

Am 14. Juli ist es wieder soweit: Schon zum 33. Mal findet der Mosbacher Sommer statt, der aus der Region nicht mehr wegzudenken ist. Auch in diesem Jahr wird bis zum 14. September wieder ein tolles und vielseitiges Programm für jung und alt geboten.

Der Mosbacher Sommer geht gleich mit einem sprichwörtlichen Highlight los, denn er wird vom Lichterfest eröffnet. Am 20. und 21.7. kommen Musikfreunde voll auf ihre Kosten, denn Deutschlands berühmteste Poetry Slammerin Julia Engelmann kommt nach Mosbach, während am Folgetag das »SWR1 Pop & Poesie in Concert«-Team Songs nicht nur interpretiert, sondern auch übersetzt. Theaterfreunde können sich auf den 24.7. und die Stücke der Badischen Landesbühne freuen. Nachmittags sorgt »Der Räuber Hotzenplotz« für Angst und Schrecken, am Abend wird das Stück »Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit« aufgeführt.

Zünftig gefeiert wird natürlich auch: Am 25.7. steigt die Hawaii-Party »beach perfekt«, bei der Mosbachs Jugendgemeinderat sein 20-jähriges Bestehen feiert. Am 27.7. erfährt der geneigte Zuhörer beim Konzert von HardChor, dass Singen auch kleine Lösung ist. Der Juli wird am 29. vom SpielBlüten-Fest beendet, der Mosbacher Sommer legt mit dem zweitägigen Festival »Folk am Neckar« am 4. und 5.8. aber erst richtig los.

Einen besonderen Blick auf das deutsche Nationalepos »Faust« werfen Michael Quast und Philipp Mosetter am 10. August. Am 15.8. beginnen die Open-Air-Filmnächte. Bis zum 26.8. wird jeden Abend im Burggraben Neckarelz ein Film gezeigt, darunter hochgelobte Werke wie »Shape of Water - Das Flüstern des Wasser« oder »Die Verlegerin«. Die Kabarettistin Carmela de Feo lässt mit ihrem Programm »La Signora - Die Schablone, in der ich wohne« den August gebührend ausklingen, bevor der September mit einem weiteren Theaterhighlight startet: Am 2. September verwandelt sich die gesamte Mosbacher Innenstadt beim »Internationalen Straßentheater« in eine einzige große Open-Air-Bühne.

Es folgt Barbara Dennerleins Konzert »Spiritual Movements« am 5.9. Am 8.9. tritt dann Klaus von Wagner mit seinem Programm »Theorie des feinen Menschen« auf, bevor die 19. Mosbacher KneipenKULTTour am 14. September als kröneneder Abschluss des Mosbacher Sommers fungiert.