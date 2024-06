Lichterfest

Zur Eröffnung des Mosbacher Sommers 2024 wird der Stadtgarten durch ein Lichtspektakel der Firma Live art Licht- und Tonsysteme in einen Genussgarten verwandelt.

Bunte Ornamente aus farbigen Lichtern sowie AirCones, eine Discokugel und vieles mehr ergänzen den Farbenzauber - eine besondere Atmosphäre wird spürbar. Die Gäste erwartet Livemusik, DJ, Walkacts und märchenhafte Geschichten. Die zauberhafte Mischung aus Kunst und Musik wird durch eine Kunst-Ausstellung im Alten Schlachthaus abgerundet.

Kai Karle Band – Die Formation um den Mosbacher Songwriter, Sänger und Gitarristen Kai Karle liefert facettenreichen pulsierenden Deutschen Rock mit Einflüssen aus Pop und Jazz. Die Songs aus seinem aktuellen Album „wieder mal wach“ erzählen Geschichten mit persönlichen und gesellschaftskritischen Themen. Intelligente, kritische, witzige und einfühlsame Texte treffen auf eingängige Grooves und Melodiebögen. Hierbei gilt: „Guitar rules“, was sich schon an dem Plektrum im Logo der Band erkennen lässt. Ob rockige Gitarrenriffs oder sanfte Tönen, Reinhold Schamberger an der Leadgitarre beherrscht sie alle. Roland Fischer an den Drums und Peter Lengle am Bass sorgen für den richtigen Groove. Abgerundet mit dem virtuosen Saxophonspiel von Rainer Schulz, entsteht eine mitreißende musikalische Show. Nicht fehlen wird wie immer die Hymne auf unsere Heimatstadt, das „Mosbach Lied“, welches als einziges Stück der Band in Mosbacher Mundart verfasst ist.

Die Songs aus Kai Karles aktuellem Album „wieder mal wach“ sind in allen gängigen Streamingportalen, wie Spotify, Apple Music, Amazon Music u.v.a. verfügbar.