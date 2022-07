Lichterfest & 25 Jahre Landesgartenschau

Zur Feier des 25. Geburtstags des Landesgartenschau-Parks wird es in diesem Jahr wieder ein Lichterfest geben. Die Veranstaltung wird tatkräftig vom Förderverein Stadtpark Mosbach e.V. unterstützt.

Die kleinen und großen Gäste erleben ab Veranstaltungsbeginn ein Schauspiel, das schillernde Momente samt filigraner Gebilde mit Riesenseifenblasen erschafft. Mr. Flo verzaubert unterdessen die Besucher mit magischen Shows. Führungen durch das Gelände erzählen die Geschichte von damals. Ab Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Stadtgarten durch Illuminationen in einen Genussgarten.

Fließendes Licht in unterschiedlichen Farben und Höhen wird durch die Firma WMW Sound & Light besondere Akzente setzen. ArtArtistica taucht den See in Kerzenschein und spazierende Stelzenläufer sorgen für Aufsehen. Zum Abschluss des Lichterfestes erstrahlt der Himmel durchein beeindruckendes Feuerwerk. Die Band „Frank Family“ setzt das musikalische Highlight durch internationale Songs – klein, fein, akustisch: Gitarre, Keyboard gepaart mit einzigartigem dreistimmigem Gesang, etwas Percussions und fertig ist der Sound der Musikerfamilie. Mike Frank ist auch der Kopf der Band „Me and the Heat“.