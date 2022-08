Jazz im Park

Ingolf Burkhardt mit Ella, Martin Reuthner und die Ralph Schweizer Big Band lassen den Mosbacher Sommer stilvoll ausklingen.

Dem Mosbacher Jazzpublikum sicherlich noch in bester Erinnerung ist das Konzert „Trumpets Coming Home“ im Jahre 2018. Die Trompeter- Frontline aus Ingolf Burkhardt und Martin Reuthner wird nun durch die famose Sängerin Ella erweitert. Und diese Kombination verspricht neben den Bläserklängen vom balladesken Flügelhorn bis zum furiosen Trompetensound der beiden Unterschefflenzer Gewächse auch einige Gänsehautmomente, wenn Vater und Tochter gemeinsam auf der Bühne ihren musikalischen Zauber walten lassen. Mit „Fragile“ von Sting, einer schwedischen Version von Nat Cole‘s „Walking my baby back home“ - Ella ist Halbschwedin - und Carol King’s „Natural Woman“ wird die Jazzsängerin die Gäste in ihren Bann ziehen. Instrumental geht die musikalische Reise von Big Band Klassikern eines Count Basie und Woody Herman über groovige „High Heel Sneakers“ und Ingolfs Klassiker „Desjazzdo“ bis hin zur druckvollen „Brass Machine“. Apropos Big Band: Klangkräftig unterstützt werden die Solisten von der Ralph Schweizer Big Band. Nach dem legendären Abschieds-Konzert im Rahmen des Mosbacher Sommers 2009 fand sich die Big Band erneut zusammen und sorgt garantiert für einen feurigen Abschluss des diesjährigen Sommers.

Ella Burkhardt versprüht mit ihren 20 Jahren Stil und Stimme der 60er und 70er Jahre. Sie studiert Jazzgesang am Konservatorium in Maastricht und arbeitet weiterhin an ihrer Kreativität und Musik.

Ingolf Burkhardt ist seit 1990 festes und unverzichtbares Mitglied sowie Solotrompeter der NDR Big Band. Außerdem tourt er als Solist mit den verschiedensten Big Bands. Auch als Coach ist er unterwegs.

Martin Reuthner ist Gast bei den Big Bands von WDR und HR, in Sinfonieorchestern und Tonstudios und als Dipl. Jazzpädagoge Leiter diverser Hochschul Big Bands.

Ralph Schweizer, studierter Klarinettist, unterrichtet seit über 40 Jahren Klarinette, Saxophon und Musiktheorie an diversen Musikschulen.