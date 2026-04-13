34. ADAC Jugendkartslalom

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Nutzfahrzeugcenter Backnang GmbH Manfred-von-Ardenne-Allee 17, 71522 Backnang

Spannender Motorsport für Kinder und Jugendliche

Beim Jugendkartslalom treten Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 6 bis 18 Jahren in den Klassen K0 bis K5 gegeneinander an. Gefahren wird auf einem abwechslungsreichen Parcours gegen die Zeit – im Mittelpunkt stehen Geschicklichkeit und Fahrzeugbeherrschung.

Zum Abschluss gibt es mit der offenen Klasse K6 auch die Möglichkeit für Erwachsene, selbst einmal Kartslalom auszuprobieren.

Info

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Freizeit & Erholung
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