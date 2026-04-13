34. ADAC Jugendkartslalom

Spannender Motorsport für Kinder und Jugendliche
Beim Jugendkartslalom treten Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 6 bis 18 Jahren in den Klassen K0 bis K5 gegeneinander an. Gefahren wird auf einem abwechslungsreichen Parcours gegen die Zeit – im Mittelpunkt stehen Geschicklichkeit und Fahrzeugbeherrschung.
Zum Abschluss gibt es mit der offenen Klasse K6 auch die Möglichkeit für Erwachsene, selbst einmal Kartslalom auszuprobieren.
Info
Nutzfahrzeugcenter Backnang GmbH Manfred-von-Ardenne-Allee 17, 71522 Backnang
Freizeit & Erholung