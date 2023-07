Feiern, schlemmen und genießen unter alten Kastanien mit neuen Betreibern.

Vom 03. bis 20. August 2023, täglich ab 17 Uhr, können sich die Besucher des 34. Kirchheimer Weindorfs in den liebevoll dekorierten Lauben von Robert Ruthenberg (Holz und Feuer-Laube), Marius Tim Schlatter (Bären-Laube) und Deny Scarlino (Wilder Mann-Laube) mit köstlichen Weinen, schwäbischen Schmankerln und ausgesuchten Spezialitäten verwöhnen lassen, bei einem Cocktail mit Freunden, zur Livemusik von wechselnden Künstlern, auf den Stufen des Rollschuhplatzes, verweilen oder ganz gediegen in der Bastions-Gourmetlounge bei Mario Adornetto und einem Gläschen Champagner anstoßen.

Jeden Sonntag kochen Sterneköche am Gourmet-Tag.

Alle Sitzplätze sind überdacht!

Hinweis: Für alle Event-Termine ist eine Voranmeldung erforderlich. Für Gruppen empfiehlt sich grundsätzlich eine Reservierung unter

Reservierungen und weitere Informationen zu Live-Events wie der alljährlichen Stadtführung und der Speisekarte unter: www.weindorf-kirchheim.de

34. Kirchheimer Weindorf

Wann: 03.-20.08.2023, täglich ab 17 Uhr

Wo: Innenstadt – Rollschuhplatz - 73230 Kirchheim

Veranstaltungs-Highlights:

03.08.2023 Eröffnung um 17.00 Uhr mit Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader

06.08.2023 Gourmet-Tag mit Ben Bensar (1 Stern Michelin Ritzi Stuttgart - Reservierung www.weindorf-kirchheim.de)

07.08.2023 Besuch von Weingut Hammel 30 Plätze in der Bastionslaube (Reservierung www.weindorf-kirchheim.de)

10.08.2023 Besuch von Weingut Jurtschitsch in der Bastionslaube (Reservierung www.weindorf-kirchheim.de)

10.08.2023 Champagner-Event in der Holz und Feuer-Laube (Reservierung info@winespecials.de)

13.08.2023 Gourmet-Tag mit Christian Belser (Belsers Restaurant Nürtingen mit Best Bottle-Event - Reservierung www.weindorf-kirchheim.de)

15.08.2023 Besuch von Weingut Dolde in der Bastionslaube (Reservierung www.weindorf-kirchheim.de)

17.08.2023 Chardonnay-Event in der Holz und Feuer-Laube (Reservierung info@winespecials.de)

20.08.2023 Gourmet-Tag mit Can Bensar (Riva by Tristan Brandt in Pforzheim - Reservierung www.weindorf-kirchheim.de)

20.08.2022 16 Uhr Treffpunkt Bärenlaube für Stadtführung mit Landtagsabgeordnetem Andreas Kenner

weitere Informationen und Reservierungen unter: www.weindorf-kirchheim.de oder telefonisch unter: 0175.77 73230