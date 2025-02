34. Live-Nacht Heilbronn

Rappelvolle Lokale, herausragende Bands, Musiker und DJs gepaart mit grandioser Stimmung: die Live-Nacht setzt nach nach dem Erfolg im November ihre 17-jährige Erfolgsgeschichte in der Käthchenstadt fort und wartet wieder mit der Crème-de-la-Crème aus Live-Musik und DJs auf. Wie schon im November sind in einigen Locations wieder DJs am Start – hier möchte man der jüngeren Zielgruppe, darunter Studenten und Auszubildende, ein attraktives Programm bieten. Bei der Live-Nacht wird ein großes Musikspektakel geboten, denn egal ob Rock, Pop, Rockabilly, Schlager, Soul oder Funk, Latin, Charts, Electronic, Dance, House – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Mit dem einmal gekauften Eintrittsbändchen hat man Zutritt zu allen Locations und kann somit die gesamte musikalische Bandbreite genießen und feiern.