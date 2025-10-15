34. Live-Nacht Ludwigsburg

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 8. November, geht das Musikspektakel in die nächste – mittlerweile 34. Runde.

Das erfolgreiche Konzept: Ein Bändchen kaufen – die ganze Nacht feiern! Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands und Musiker, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen.

acht Lokale in Ludwigsburg, Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €., www.live-nacht.de