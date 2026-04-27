34. Percussionsabend

Die Persussionsklasse der Musikschule Mosbach unter der Leitung von Wessela Kostowa-Giesecke hat sich mit ihren 34 Konzerten in 36 Jahren zu einem echten Highlight der Mosbacher Musikszene entwickelt.

Jahr für Jahr begeistern die jungen Musikerinnen und Musiker mit kreativen Ideen, packenden Performances und einem unverwechselbaren Sound.

Die faszienierende Welt der Schlaginstrumente zeigt sich hier in all ihren Facetten - von leise, filigranen Momenten bis zu wuchtigen Grooves. Ein Erlebnis für alle Genertationen!

Und auch in diesem Jahr wird die bewährte und inspirierende Zusammenarbeit mit dem Sinfonischen Blasorchester des APG unter Leitung von Dorothea Straub mit Energie und purer Spielfreude fortgesetzt.