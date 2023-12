Workshop Fotografie

Am 13. Januar 2024 steht um 10 Uhr der nächste Workshop am BKGD an.

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer:innen das Arbeiten mit unterschiedlichem Studiolicht kennen. Je nach Einsatz von hartem oder weichem Licht entstehen in ihrer Wirkung unterschiedliche Bilder.

Leiter ist Frank Paul Kistner, Fotograf und Dozent für Fotografie am Berufskolleg gemeinsam mit Christoph Preuschoff, Schulleiter des Berufskollegs.

Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die sich für den Beruf des:der Grafik-Designer:in interessieren.