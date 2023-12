Konzert junger Kammerchor Ostwürttemberg "In Natura"

"Zu Beginn des neuen Jahres startet die Konzertreihe „in natura“ des JKO – des Jungen Kammerchores Ostwürttemberg. Nach einer intensiven Probenwoche Anfang Januar in der Internationalen Musikschulakademie Schloss Kapfenburg wird das weltliche a cappella Programm unter den Dirigenten Maddalena Ernst und Thomas Baur an drei Konzertorten der Region präsentiert.

Die Natur steht im Fokus des Programms und zeigt sich in unterschiedlichen Facetten. Bei der Vertonung romantischer Naturlyrik lassen sich weder Eichendorff noch Schumann wegdenken. In der Hochzeit im Walde bleibt nach den schwingenden Jagd-Fanfaren nur noch das Rauschen des Waldes, während Schumann mit einem Text von Chamisso das herannahende „Ungewitter“ vertont.

Dass sich auch die Liebe anfühlen kann wie ein aufbrausender Sturm, vertont Edward Elgar in „Love’s Tempest“. Das entflammte Herz wird barock in „Fyer, Fyer!“ (Thomas Morley) aufgegriffen und die Wildheit des Feuers ebenso im zeitgenössischen „Fire“ von der jungen Kanadierin Katerina Gimon mit einer entfesselten Klangsprache für Frauenchor umgesetzt. Doch auch die sensible Seite der Natur zeigt das Programm: die Hoffnung, zart wie eine Feder, widersetzt sich in „Hope is the thing with feathers“ allen Naturgewalten und die melancholische Erinnerung an die verflossene Liebe in der heimatlichen Naturidylle findet sich in den Arrangements der bekannten Volkslieder „Down by the Sally Gardens“ (Irland) und „Loch Lomond“ (Schottland) wieder.“