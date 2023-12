Zu ihrer Abschlussshow in Deutschland kommen Madbeat am Samstag, 13. Januar ins Esperanza. Um 20 Uhr 30 beginnt die Show und mit dabei sind RPG & Siete aus Madrid mit ihrem HC-Punk Special. Madbeat sind eine italienische Punkrock-Band, 2013 in Turin gegründet, eine der bekanntesten Rookie-Bands Italiens, die mit ganzem Herzen für Punkrocker auf der ganzen Welt spielen.