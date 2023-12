Turbo Thilda - Heldin im Schlummerland

Altersempfehlung: 4-9 Jahre

Ein absolut liebevoll inszeniertes Konzert zum Mitmachen. Eigentlich ist Mathilda ein ganz gewöhnliches Mädchen. In ihren Träumen erwacht sie im phantastischen Schlummerland zur Turbo-Thilda und trifft dabei auf zwei „echte“ Superhelden. Der schlaue Besserwisser-Boy mit seinem Akkordeon ist klüger, als die Polizei erlaubt, und das flinke Sausewind-Girl mit ihrer Klarinette ist so schnell wie das Licht. So beginnt ein heldenhaftes Abenteuer mit kniffligen musikalischen Superhelden-Aufgaben, in dem die beiden Alleskönner so richtig aufspielen und ihre Superkräfte unter Beweis stellen. Genau wie sie möchte Turbo-Thilda auch sein …