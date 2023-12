Themenführung: Kleider machen Leute

Kleider machen Leute – das wussten nicht nur die alten Römer, sondern auch die Porträtmaler der letzten Jahrhunderte. In der Zeit vom Barock bis zum Biedermeier war es in „gut betuchten“ Kreisen ein gesellschaftliches Muss, sich in standesgemäßer Festtagskleidung oder Amtstracht malen zu lassen. Lediglich „sich in Schale zu werfen“ reichte hierzu nicht aus. Ein wichtiges Gestaltungselement waren repräsentative Statussymbole wie kostbarer Schmuck sowie Attribute der Familienzugehörigkeit oder des Berufsstandes. Dabei ging es nicht immer um den realistischen Spiegel der Wirklichkeit, sondern häufig um eine idealisierte Selbstdarstellung. Es galt, sich möglichst wirksam in Szene zu setzen und seinen Reichtum zur Schau zu stellen.

Oftmals entstanden solch zeittypischen Konterfeie auf Veranlassung der Nachfahren noch nach dem Tod der abgebildeten Personen als Erinnerungsbild. Auch bei den einflussreichen Gmünder Familien, etwa den Familien Debler, von Stahl, Mayer und Storr, hatte das Porträt einen hohen Stellenwert. Eindrücklich ist das an den im Museum ausgestellten Bildnissen zu sehen.

Karin Schnabl bespricht unter anderem repräsentative Werke der von der Gmünder Gesellschaft geschätzten Porträtmaler Johann Georg Strobel und Franz Seraph Stirnbrand.