Schwörhauskonzert

Unter dem Namen Schwörhaus Barock haben sich vier Musikerinnen zusammengefunden, die alle eng mit der Musikschule oder Schwäbisch Gmünd verbunden sind, und die bereits in anderen Projekten zusammen musiziert haben.

Die Sopranistin Anne Schneider

verzaubert ihr Publikum mit farbenreicher, leuchtender Stimme und unmittelbar berührender Ausstrahlung Ihre große Leidenschaft ist die Alte Musik, vor allem in diesem Bereich ist Anne als Solistin und Ensemblesängerin im kleinbesetzten Ensemble tätig und war bei verschiedenen Festivals zu Gast. Sie singt u.a. mit dem Huelgas Ensemble, Josquin Capella, all’improvviso, The Muses‘ Fellows, ensemble officium, Ensemble Weser-Renaissance Bremen und der lautten compagney. Mit eigenen Formationen und Projekten geht Anne ihren Leidenschaften nach, taucht in verschiedene musikalische Welten ein und gestaltet passende Programme. Anne Schneider ist nicht nur regelmäßig live, sondern auch auf CDs und im Radio zu hören. Nach den musikalischen Anfängen an der Musikschule Dessau und der Musikhochschule Augsburg studierte Anne klassischen Gesang bei Barbara Ebel und Siegfried Gohritz an der Musikhochschule Weimar. In weiterführenden Studien machten Dr. Rebecca Stewart und Maurice van Lieshout sie mit der Alten (und der noch viel Älteren) Musik und ihrer Notation vertraut und öffneten ihre Ohren für die vielen Klangwunder. Wichtige Impulse waren Meisterkurse für Gesang, Historischen Gesang und Historische Aufführungspraxis bei Jessica Cash, Peter van Heyghen, Stephan Mai, Emma Kirkby und Sigiswald Kuijken. Anne Schneider und lebt nun in Schwäbisch Gmünd.

Esther Esch

Blockflöte erhielt ihren ersten Musikunterricht bei ihrem Vater, der sie im Gitarren- und Blockflötenspiel lehrte.

2008 studierte sie Blockflöte an der Wiesbadener Musikakademie bei Dagmar Nilles. Nach dem Diplom folgte 2014 ein Masterstudium bei Michael Schneider an der Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst Frankfurt am Main und 2019 ein Master der Alten Musik an der Staatliche Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst Stuttgart bei Hans-Joachim Fuss. Die regelmäßige Teilnahme an Meisterkursen u.a. von Dorothee Oberlinger, BartSpanhove, Kees Boeke und Erik Boosgraf, sowie Fort- und Weiterbildungen runden Ihre Ausbildung ab. Esther Esch ist Mitglied im Stuttgarter Blockflöten-Orchester und konzertiert in diversen Ensembles. Seit Oktober 2018 unterrichtet sie an der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd

Peter Kranefoed, Cembalo

Stammt aus Münster/Westfalen und erhielt dort auch seinen ersten Klavier- und Orgelunterricht..Er studierte Kirchenmusik, Dirigieren und Orgel an den Musikhochschulen Stuttgart (Orgelklasse Ludger Lohmann) und Freiburg (Dirigierklasse Scott Sandmeier) sowie am Boston Conservatory of Music (Solistenklasse James David Christie). Während seines Aufenthaltes in den USA von 2002 bis 2004 unterrichtete er Orgel als Assistent von Prof. Christie am Boston Conservatory sowie am College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, und wirkte als Director of Music an der Chapel of the Holy Spirit in Weston, Massachusetts. Peter Kranefoed geht umfangreicher Konzerttätigkeit nach und arbeitet regelmäßig mit Chören, Orchestern und Instrumentalensembles zusammen. Als Organist, Cembalist und Dirigent trat er in ganz Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien, Polen, Slowenien und der Tschechischen

Iris Mack, Violoncello

sammelte erste Erfahrungen im Orchester- und Ensemblespiel als Mitglied der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg, des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg sowie des Cello-Ensembles Cellikatessen. Konzertreisen führten Iris Mack unter anderem nach Italien, Großbritannien und Japan. Zahlreiche Meisterkurse in Violoncello Solo und Kammermusik, unter anderem bei Prof. Rudolf Gleißner, Prof. Conradin Brotbek und Prof. Alexander Gebert, prägten ihre musikalische Ausbildung. Sie war mehrfach erste Bundespreisträgerin bei "Jugend musiziert" und wurde unter anderem mit WESPE Sonderpreis ausgezeichnet. Nach dem Abitur engagierte sie sich als Cellolehrerin und Dirigentin in dem sozialen Musikschul- und Orchesterprojekt "Arpegio" in Trujillo, Peru. Seit 2018 studiert Iris Mack an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in der Klasse von Prof. Conradin Brotbek, schloss den Bachelor Violoncello mit Profil Dirigieren im Juni 2022 erfolgreich ab und setzt ihr Studium nun im Master Instrumentalpädagogik fort. Im Sommer 2020 gründete Iris Mack das Projekt Fusion der Künste - eine Kooperation aus Tänzern, Celloensemble und Percussion - und organisierte hierfür mehrere Live- und Online-Konzerte.