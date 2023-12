Der Freiburger Schauspieler Bernd Lafrenz gibt seit über 35 Jahren Shakespeares große Dramen und Komödien auf der Bühne rasant und pointiert im Alleingang.

Mit seinem komödiantischen Temperament sondergleichen, mit einem Feuerwerk an vielfältiger Gestik und Mimik und mit eigenen Texten voller sprühender Phantasie und Originalität spielt er in ganz und gar eigener, urkomischer Manier mit extremer stimmlicher Wandlungsfähigkeit sämtliche Rollen aus Shakespeares berühmtesten Werken.

Mit seinem neuesten Programm „Mit Shakespeare unterwegs“ präsentiert er nun eine Hommage an William Shakespeare, gibt Einblick in dessen Leben und verbindet es mit Ausschnitten einiger bekannter Stücke des weltweit meistgespielten Bühnenautoren.

In seinen Werken hat Shakespeare dem Publikum, wie Hamlet sagt, einen Spiegel vorgehalten und die Themen der Menschheit wie Liebe, Freundschaft, Tod, Macht, Gier, Hass, Eifersucht und Neid immer wieder in neuen Facetten bearbeitet.

Ben Johnson, ein Zeitgenosse Shakespeares, sagte über ihn: „He was not of an age, but for all times“.

„Er gehörte nicht nur einem Zeitalter, sondern allen Zeiten“.

Freuen Sie sich auf einen Abend für und mit William Shakespeare. Begleitet wird Bernd Lafrenz von Thomas Roth an der Nyckelharpa.