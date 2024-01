Gespensterjäger auf eisiger Spur

Ein schaurig-schöner Gruselklassiker der Bestsellerautorin Cornelia Funke: Ein schleimiges Gespenst sitzt im Keller! Tom will nur noch flüchten. Doch da bietet ihm die erfahrene Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft ihre Hilfe an. Als die beiden das Gespenst näher kennen lernen, findet auch Tom es nicht mehr so furchterregend. Gemeinsam bilden die drei ein unschlagbares Gespensterjäger-Team und übernehmen bald ihren ersten Auftrag.