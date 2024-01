Wenn sich z. B. beim Eishockey ein Spieler verletzt, kann die betroffene Mannschaft eine Auszeit nehmen, um sich auf die veränderten Umstände einzustellen. Die Taktik ändern, Auswechslungen vornehmen und dergleichen. Im richtigen Leben kommt es auch vor, dass sich ein innerer Spieler verletzt - der Stolz zum Beispiel. Oder der Geduldsfaden ist gerissen und die Motivation liegt am Boden… dann ist es Zeit für eine Auszeit. Uli Boettcher ist vom Spiel des Lebens tendenziell eh überfordert und die letzten Jahre haben es nicht besser gemacht. Infolgedessen hat er einiges an Auszeiten probiert, aber Yoga half irgendwie nicht. Also begab er sich in die Wildnis, in eine ihm völlig fremde Welt und dort lauerten nicht nur allerlei Gefahren, sondern auch erstaunliche Erfahrungen! In seinem neuen Programm gewährt Uli Boettcher Auszeit und Einblick in einem und nimmt die Zuschauer mit auf einen unverdrossenen Parforceritt durch große Themen und kleine Nickligkeiten.