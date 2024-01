Erste-Hilfe-Kurs für Kinder

Kinder verletzen sich relativ häufig und oftmals auch schwer, so dass sie ärztlich versorgt werden müssen. Passiert dies beim (gemeinsamen) Spielen sind oftmals andere Kinder die Ersten am Unfallort bzw. mit in der Gefahrensituation. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass bereits Kinder ab vier Jahren erste Grundlagen erlernen und sie entsprechend anwenden können.

Wir laden daher alle Kinder zwischen 4 und 6 Jahren zu einem speziell für Kinder entwickelten Erste-Hilfe-Kurs ein. Das Ziel ist es Kinder für die Gefahren Zuhause und in Freizeit altersgerecht zu sensibilisieren und die Grundlagen der Ersten Hilfe angstfrei zu erlernen. Die Kinder lernen dabei mehr Selbstbewusstsein, da »auch sie helfen können«, außerdem fördert es die Resilienz und die Ambiguitätstoleranz. Der Erste-Hilfe-Kurs bietet altersentsprechende Aufklärung sowie Tipps und Übungen im Umgang mit Notfällen.

Wiederbelebungsmaßnahmen wie Herzdruckmassage sind nicht Bestandteil des Kinderkurses!