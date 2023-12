Türkisblaues Meer, einsame Sandstrände, zerklüftete Felsformationen, jahrhundertalte Hirtenkultur und steinerne Zeugen der uralten Nuraghenkultur – diese Vielfalt macht Sardinien einzigartig in Europa. Sie ist voller landschaftlicher Gegensätze und jeder Reisende wird hier seinen Lieblingsort finden. Die Strände sind so zahlreich, dass man für einen Tag auch mal eine „Privatbucht“ hat. Sport wird auf Sardinien großgeschrieben, es ist für Outdoorbegeisterte eine perfekte „Spielwiese“. Für Wind- und Kitesurfer bietet die Insel eines der besten Surfreviere im Mittelmeer. Kletterer finden in den steilen Wänden der Ostküste ihre Herausforderung in tausenden Kletterrouten. Wanderer können in die 500 m tiefe Schlucht von Gorroppu laufen und auf einsamen, naturbelassenen Wegen im Hinterland unterwegs sein.

Zwei Monate im Frühjahr und Spätsommer hat der Reisefotograf und Abenteurer Michael Fleck Sardinen bereist. Brillante Fotografien im 3:1 Panoramaformat und spektakuläre Videosequenzen, durch den Einsatz von Drohnen, nehmen den Zuschauer mit auf die Trauminsel.

In der lebendigen Hauptstadt Cagliari pulsiert Sardiniens Lebensfreude und einmal im Jahr kommen Trachten- und Folkloregruppen in die Stadt und verwandeln sie in ein buntes Schaulaufen des traditionellen sardischen Brauchtums. Nordwestlich von Cagliari liegt die zauberhafte Costa Verde: wilde Dünenlandschaft, Sand bis zum Horizont und aufgegebene Bergwerksanlagen. Zwischen den beiden schönsten Städten der Insel, Bosa und Alghero, verläuft die reizvollste Küstenstraße Sardiniens. Korallenverarbeitung hat in Alghero eine lange Tradition. In einer kleinen Manufaktur sehen wir, wie Schmuck und Kunstwerke entstehen. Am Capo Caccia geht es in die Unterwelt, 650 Stufen führen runter in die Neptungrotte. Castelsardo begeistert mit seiner exponierten Lage und der mittelalterlichen Stadtanlage. Die erodierten Granitfelsen am Capo Testa ganz im Norden ist eine der spektakulärsten Felsenlandschaften Sardiniens, skurrile Formen beflügeln die Fantasie.

Echtes Karibikfeeling haben wir auf einer Bootstour durch das Inselarchipel Maddalena. Hier sind die Strände noch weißer, das Wasser noch türkiser, da wünscht man sich nur noch die Palmen. Herausfordernd ist eine Paddeltour entlang der Ostküste unterhalb der steilen Felsen im Golf von Orosei. Riesige Karsthöhlen und der sichelförmige Strand der bezaubernden Cala Luna begeistern uns. Bei einer Wanderung auf dem Tafelberg der Gesturi sehen wir die letzten wildlebenden Pferde einer alten sardischen Rasse. Im UNESCO Weltkulturerbe Su Nuraxi tauchen wir ein in die Geschichte der Nuraghenkultur. Die kegelförmigen Festungstürme sind die Wahrzeichen Sardiniens. Nirgends auf der Welt gibt es Vergleichbares!