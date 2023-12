Ausstellungsführung: Schau, das Christkind. Die Musberger Krippe von Anna Fehrle

Kunsthistorisch einmalig und künstlerisch besonders wertvoll - wo die Musberger Krippe zu sehen ist, begeistert sie Groß und Klein. In ihr fügen sich annährend 160 Figuren zu einem großen Zyklus, der die biblischen Geschichten des altkirchlichen Weihnachtskanons in 16 Einzelszenen nacherzählt – von der Verkündigung der Geburt Jesu an Maria durch den Erzengel Gabriel über die Herbergssuche und den Stall in Bethlehem bis zur prächtigen Hochzeit zu Kana.

Die Musberger Krippe ist die größte, von Anna Fehrle je geschaffene Krippe. In ihrer Ausgestaltung ist sie einzigartig. Und sie zählt zu den künstlerisch wertvollsten ihrer Art. Gefertigt wurde sie zwischen 1934 und 1960 für Pfarrer Fritz Langbein (1908-1963) in Musberg bei Stuttgart – daher auch der Name Musberger Krippe. Pfarrer Langbein lernet Anna Fehrle als Vikar in Schwäbisch Gmünd kennen. Von ihren Figuren angetan, bestellte er eine Heilige Familie. Hieraus entwickelte sich die Idee, eine alte Tradition wieder aufleben zu lassen: die, die biblischen Geschichten in Einzelszenen zu gestalten.

Die Gmünder Kunsthandwerkerin Anna Fehrle (1892-1981) gilt als Erneuerin der Krippenkunst in Deutschland. Inspiriert von barocken Krippen und beeinflusst durch ihren Bruder, den Bildhauer Jakob Wilhelm Fehrle, begann sie 1920 mit dem Schnitzen von Puppen und Figuren. Mit sicherem plastischem Empfinden für Formen, Farben und Proportionen entwickelte sie schnell einen eigenen Figurenstil. Kennzeichnend für diesen Stil sind ausdrucksstarke, lebendig wirkende Figuren mit holzgeschnitzten Köpfen, Händen und Füßen sowie Körpern aus stoffumwickeltem Draht. In der Formgebung legte sie großen Wert auf die Auswahl, Zusammenstellung, Farbgebung und Drapierung der verwendeten Stoffe. Kostbare und seltene Textilien, etwa alte Brokatstoffe und Spitzen, sowie schmückende Details verleihen den Figuren ihr charakteristisches, einzigartiges Aussehen. Diese Art der Fertigung macht Anna Fehrles Krippenfiguren bis heute zu kunsthandwerklichen Meisterwerken.