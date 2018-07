340 Jahre Waldgäststätte Jägerhaus in Heilbronn

Generationen von Heilbronnern sind im Jägerhaus ein- und ausgegangen. Vom geschichtsträchtigen alten Jägerstüble sind über die Jahrhunderte viele Geschichten überliefert. Die Immobilie gehört inzwischen dem Pforzheimer Brauerei- und Gastwirt Wolfgang Scheidtweiler. Küchenchef Vasileios Aetos führt seit September 2016 die Geschäfte. Das Jägerhaus bietet Raum für viele Gelegenheiten. Ob private Feier im großen Saal, Geschäftsessen im Bürgerzimmer, Klassentreffen im Jägerstüble oder Kindergeburtstag im Freien: 240 Gäste finden innen Platz, 600 im Freien.

Im Freien geht‘s im August im Jägerhauswald rund, denn 340 Jahre müssen gefeiert werden. Beim schon legendären »Jägerhaus-Livemusikfestivals« geht‘s hoch her. Am Freitag, 10. August, spielt die »Sean Tracy Band«, am Samstag, 11. August, schallt beliebte Schlagermusik durch den Heilbronner Stadtwald. Und am Sonntag, 12. August, spielen die »Götz Buam« im Egerländer Sound auf. Bei einem frischgezapften Bier, einem Viertele Heilbronner Wein und leckerem Essen können Jung und Alt inmitten der idyllischen Landschaft feiern, mitsingen, schunkeln und tanzen.

Vom 8. bis 14. Oktober steht mit dem zünftigen Oktoberfest gleich die nächste Party an. Die »Spessarträuber« liefern die Musik. Zu essen gibt‘s echt bayerische Schmankerl und wer mag, kann sich im Wettnageln, Armdrücken oder Masskrugstemmen messen.

Auch für Weihnachten und Silvester steht das Programm bereits fest. Informationen dazu finden sich auf der Website. Die Silvestergala wird von der Band »Limes Liner« musikalisch begleitet. Montags ist in der Waldgaststätte Jägerhaus Ruhetag, ansonsten ist täglich von elf bis 22 Uhr geöffnet.