Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wurde 1991 ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit der Stiftung Würth zeichnet die JMD seitdem Persönlichkeiten, Ensembles und Projekte aus, die in besonderer Weise von der JMD verfolgte Ideale verwirklichen und vorbildhafte Impulse geben. Nominiert für den 35. Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland ist das International Youth Symphony Orchestra Bremen. Dieses bundesweit beispielgebende Projekt begeht 2025 sein 25-jähriges Bestehen.

Als ein hörenswertes Projekt der Völkerverständigung ist es eine Botschaft an sich! Seine bemerkenswerte Qualität gründet – neben der musikalischen Leistung – auf einem Identifikationsmoment von persönlichen Freundschaften über alle Grenzen hinweg und auf der engagierten Mitarbeit der Jugendlichen in der Organisation. Eine Kooperation der Stiftung Würth und der Jeunesses Musicales Deutschland. Die Veranstaltung wird gefördert von der Adolf Würth GmbH & Co. KG.