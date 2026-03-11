35aalenerjazzfest: MILOW

BOY MADE OUT OF STARS UNPLUGGED.

Unplugged Tournee mit Erfolgsalbum „Boy Made Out Of Stars“ im November 2026.

Zehn exklusive Deutschlandtermine in Aalen, Leverkusen, Papenburg, Karlsruhe, Mannheim, Hannover, Oldenburg, Dresden, Nürnberg und Fulda.

Seine gleich zwei ausverkauften Tourneen zu seinem Album „Boy Made Out Of Stars“ im Jahr 2025 gerieten zu echten Triumphzügen für den belgischen Singer-Songwriter. Dass Milow zu seinen deutschen Fans ein besonders enges Verhältnis hat, ist kein Geheimnis – und so dürfen sie sich im November auf zehn Unplugged Shows freuen, die erneut echte Sternstunden versprechen: Neue Hits wie „Crazy For You“ und „Castaways“ reihen sich nahtlos an zeitlose Klassiker wie u.a. „Ayo Technology“, „You Don’t Know“ und „Whatever It Takes“ oder „ASAP“.

Der intime und reduzierte Rahmen dieser Unplugged Konzerte unterstreicht Milows pure Güteklasse als Songwriter besonders eindrücklich.