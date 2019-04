36. Floriansfest der Freiwilligen Feuerwehr Dinkelsbühl

Am Samstag ab18:00 Uhr startet die Veranstaltung mit dem Bieranstich. Den musikalischen Part an diesem Abend übernimmt „Mario“ Ab 21:00 Uhr steht den Gästen die „Lösch-Bar“ offen. Auch in diesem Jahr werden die Besucher mit diversen Schmankerln verwöhnt. Grillwürste, knusprige Knöchle und Steak mit Pommes Frites und Salat stehen auf der Speisekarte. Weitere Zwischenmahlzeiten werden an der Käsetheke angeboten.

Am Sonntag, startet das Fest um 10:00 Uhr mit einem Frühschoppen. Begleitet wird der Tag durch die Kapelle Eigner. Ab 13:30 Uhr wird das Kuchen- Büffett eröffnet und frisch gebrühter Kaffee ausgeschenkt.

Den Kleinen wird u. a. eine Hüpfburg, und Kinderschminken, sowie Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten. In diesem Jahr wird uns auch wieder ein Ballonzauberer besuchen. Zudem besteht die Möglichkeit das restaurierte LF 15, sowie viele andere alte Schätze, darunter das LF 10 und die Sinderbrinckspritze aus dem Jahr 1775, zu besichtigen.

Um 15:00 Uhr wird eine Schauübung stattfinden. Die Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl freut sich auf die Besucher von Nah und Fern.