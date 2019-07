36. Kick- und Musikfeschd

Auch in diesem Jahr gibt es am Freitagabend ab 18:00 Uhr wieder ein Elfmeterturnier. Wie immer, ist für die freitagabendliche Musik-party - in diesem Jahr mit „El Flecha Negra“ - der Eintritt frei. Der Doppel-Konzertabend am Samstag wird heuer von „Ema Yazurlo“ und „Rumba de Bodas“ bestritten. Wie immer, kann man für den einmaligen Eintrittspreis in den Genuss beider Bands kommen.

Am Samtag und Sonntag spielen - wie jedes Jahr - rund 40 Hobby-mannschaften um den Pokal, der dann am Sonntagabend bei der traditionellen und doch immer wieder einzigartigen Siegerehrung überreicht wird.

Im Anschluss an die Siegerehrung kann man die Strapazen der letzten Tage beim Schwof abschütteln.

Während des ganzen Festes gibt es ein Kinderprogramm, das mit der Show von „Clown Klikusch“ am Sonntagnachmittag seinen Abschluss findet.

Natürlich gibt es außerdem wieder Zeltplätze, ein Lagerfeuer und allerlei gegen Hunger und Durst,...

Anmeldungen über info@adler-meidelstetten.de

Traditionell kommt der Erlös der Kulturarbeit und anderen gemein-nützigen Zwecken zugute.