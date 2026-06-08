36. Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland

Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wurde 1991 ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit der Stiftung Würth zeichnet die Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) seitdem Persönlichkeiten, Ensembles und Projekte aus, die in besonderer Weise von der JMD verfolgte Ideale verwirklichen und vorbildhafte Impulse geben.

Der in Montevideo geborene Dirigent Nicolás Pasquet ist einer der einflussreichsten Dirigenten-Ausbilder der Gegenwart. Aus der von ihm begründeten „Dirigentenschmiede“ in Weimar gingen viele namhafte Dirigentinnen und Dirigenten hervor. Der Würth-Preis der JMD will ihn freilich dafür auszeichnen, dass er die Arbeit mit Jugendorchestern als Nachwuchsverpflichtung und als Schule der Tugenden eines guten Dirigenten ansieht: „Musikvermittler“ statt „Pult-Heroe“ zu sein. Das Landesjugendsinfonieorchester Hessen wird unter Pasquets bewährter Leitung spielen.

Eine Kooperation der Stiftung Würth und der Jeunesses Musicales Deutschland. Die Veranstaltung wird gefördert von der Adolf Würth GmbH & Co. KG.