360° Winterjam 2019

Der HipHop Jam zu Weihnachten ist Tradition in der halle02. 360° Records lädt ein auf 2 Floors. Das get-together zum Jahresausklang im Kreise der Lieben. Also macht euch auf nach good old Heidelberg!

LINEUP:

Main Stage:

- Artifacts (USA)

- //SURPRISE ACT//

- Toni L. (50 Jahre)

& DJ Soundtrax

- Greenery Force (58Beats/München)

- Donna Wetter (Heidelberg)

- Mackee (Schwetzingen)

360° DJs:

- DJ STEP BEATS

- DJ MikiLeaks

- Formphunk

- Pimp Valium

- Host: Torch

360° Funk Floor:

- Funky Fresh Double D

- Crazy & TecRoc

- True Rokin Soul

- Unique Wizzards

- Rockin till Death Crew

...B-Boys, B-Girls, Funkboat People

Funk Floor Afterparty:

- DJ Reezm (Zürich)

- Kool Claus

Graffiti:

- Pore (SCM)

- ???

Special thanks to Montana Cans & Ronald Hähle (HDUG)