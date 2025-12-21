360°SÜDLAGE spielt: R.O.B.I.N.

ein interaktives Gerichtsdrama von Anne-M. Keßel

In einer fiktiven Gerichtsverhandlung im Jahr 2040 wird die Pflegeandroidin Robin des vorsätzlichen Mordes an ihrem 96-jährigen Besitzer beschuldigt. Die Verhandlung beleuchtet zentrale Fragen unserer Zeit: Welche Verantwortung tragen wir für die Technologien, die wir erschaffen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine? Und welche Auswirkungen haben KI und der technologische Fortschritt auf unsere Gesellschaft, den Arbeitsmarkt und unsere sozialen Strukturen?