Im Ortskern von Darmsheim OT von Sindelfingen findet immer am 3. Wochenende im Juni der Darmsheimer Töpfermarkt auf dem Marktplatz, rund um Backhaus und Zehntscheune statt.

Rund 70 Töpferwerkstätten aus ganz Deutschland, sowie dem angrenzenden Ausland, zeigen ihr handwerkliches und künstlerisches Können. Die Töpferarbeiten sind vorwiegend auf der Töpferscheibe gedreht, frei gehenkelt und von Hand mit den den unterschiedlichsten Dekos verziert. Mit Holz-, Elektro- und Gasbrand sowie Raku sind fast alle Techniken vertreten.

Besuchen Sie diesen Töpfermarkt in Darmsheim, Sie werden Gerbrauchsgeschirr, sowie vieles Neues und Schönes entdecken und erstehen können.

Im Backhaus und im Zelt auf dem Marktplatz werden Sie von den örtlichen Vereinen mit Getränken und Speisen versorgt.

Der 37. Darmsheimer Töpfermarkt findet dieses Jahr am Samstag, den 16. von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 17. Juni von 11 bis 18 Uhr statt. Es ist wie üblich das 3.Wochenende im Juni. Der Markt wird rund um Kirche, Marktplatz, Backhaus und Zehntscheune stattfinden. Der Marktplatz wurde von der Stadt Sindelfingen und dem Bezirksamt Darmsheim neu gestaltet und wird an diesem Wochenende den Töpfermarkt willkommen heißen. Eine Jury wurde wieder beauftragt, aus rund 110 Bewerbungen ca. 70 Werkstätten auszuwählen. In der dreiköpfigen Jury waren Werkstätten mit Holz-, Gas- und Elektrobrand vertreten. Das soll garantieren, dass unterschiedliche Produktionsarten und Stilrichtungen berücksichtigt werden. Acht Werkstätten wurden neu zugelassen und werden den Markt erneut noch schöner und interessanter machen, u.a. German de Juan aus Spanien mit Figuren für Haus und Garten. In der Zehntscheune gibt es dieses Jahr eine Verkaufsausstellung von Friederike Fricker aus Entringen. Sie verbindet Keramik mit Bildern zu barocken Formen. Man darf gespannt sein. Verweilen und sich eine Pause gönnen kann man im Erdgeschoß der Zehntscheune bei einem Glas Sekt oder Orangensaft. Der TV Darmsheim bietet Essen und Trinken im Zelt, die Landjugend Dennete im Backhaus.