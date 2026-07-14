37. FerienFez

Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortAlmendstadion Maichingen Allmendweg 26, 71069 Sindelfingen Veranstaltungsart Freizeit & Erholung WebsiteZur Veranstaltungswebsite Datum & Uhrzeit 24.08.2026 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 25.08.2026 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 26.08.2026 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 27.08.2026 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 28.08.2026 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste