An- und Verkauf an gebrauchten Kameras, Objektive, Bücher, Zubehör. Alles was das Fotografenherz begehrt.

Von Uralt bis Digital. Hier kann man sein Wunschobjektiv vor Ort gleich testen!

Die Mitglieder vom Fotoclub Sinsheim bieten Kaffee und selbstgebackener Kuchen, belegte Brötchen sowie heiße Wurst zu günstigen Preisen.

DVF - Bezirksfotoschau ab 14:00 Uhr.

12 Fotoclubs aus dem Rhein-Neckar-Raum und Nordbaden zeigen Bilderschauen zu selbst gewählten Themen.