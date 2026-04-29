42. Gassenfest

Die Eppinger Straße, die Brunnengasse und die Badener Straße verwandeln sich in ein buntes Treiben. In den Hütten werden allerlei kulinarische Köstlichkeiten angeboten.

Neben den kulinarischen Köstlichkeiten gibt es Unterhaltung für Groß und Klein. Für musikalische Unterhaltung sorgt der MVGL mit Blas- und Akkordeonmusik. Rocken und tanzen kann man am Samstagabend zu Live-Musik an der Bühne am Leinbach und am Sonntagabend, oder man trifft sich an verschiedenen Hütten mit DJ's, die dort ihre Musik auflegen.