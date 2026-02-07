37. Hamburger Fischmarkt in Stuttgart

Happy Fischmarkt-Feeling in Stuttgart

Auch nach über 30 Jahren gemeinsamer Abenteuer hat der Hamburger Fischmarkt nichts von seinem Charme verloren – im Gegenteil: Heiße Nächte und ausgelassene Stimmung sind garantiert!

Unter dem grünen Blätterdach der Kastanien auf dem Karlsplatz tummeln sich gut gelaunte Fisch-Fans. Die Jungs und Mädels vom Fischmarkt haben alle Hände voll zu tun, um die hungrigen Gäste mit frischen, maritimen Leckereien zu versorgen und die Durstigen mit kühlen Getränken zu erfrischen. Aber keine Sorge – echte hanseatische Smutjes lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Trotz des Trubels bleibt immer noch genügend Zeit für ein freundliches „Schnack“, gemeinsames Schunkeln und das Teilen alter Erinnerungen. Zwischen dem Stimmengewirr und dem fröhlichen Lachen mischt sich die Musik, die von Sehnsucht und Abenteuer erzählten – ganz wie es sich für ein echtes Seemannsfest gehört.

Ein bisschen Seemannsgarn hier, ein herzliches Lächeln da – so viel Zeit muss sein! Ob Nordlicht oder Stäffelesrutscher, hier sind alle auf der gleichen Wellenlänge. Eine alte Liebe rostet nicht? Das ist noch untertrieben. Die Freundschaft zwischen Hamburg und Stuttgart hält, beim Klabautermann, für die Ewigkeit – und das ist sicher kein Seemannsgarn!

Öffnungszeiten

Mo–Mi, 10.00–23.00 Uhr

Do–Sa, 10.00–24.00 Uhr

So, 11.00–23.00 Uhr