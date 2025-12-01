37. Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Sindelfingen

Die Stadtkapelle Sindelfingen lädt herzlich ein zum 37. Weihnachtskonzert, einem kulturellen Höhepunkt der Stadt Sindelfingen. Unter der Leitung von Timo Kächele präsentiert das sinfonische Blasorchester gemeinsam mit der MVS Big Band unter der Leitung von Jörg Gebhardt ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Cross-over-Programm. Das diesjährige Konzert steht unter dem Motto „Santa’s fantastische Reise“.

Die Musikerinnen und Musiker nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise, von Fabelwesen in Fantasiewelten über traditionelle Weihnachtsmelodien, bis hin zu swingenden Gesangstiteln.