37. Esslinger Kunstmarkt 08.12. - 17.12.2023

Seit 37 Jahren präsentieren 14 Künstlerinnen und Künstler ihre Kunstwerke an 10 Tagen im Alten Rathaus in Esslingen. In der Schickhardt-Halle werden dem Betrachter spannende Farb- und Formelemente mit verschiedenen Materialien und Malgründen sowie Skulpturen gezeigt. Die KünstlerInnen sind täglich anwesend. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind Sa + So 11 - 19 Uhr, Mo - Fr 13 - 19 Uhr. Vernissage 08.12.2023 um 18:00 Uhr.