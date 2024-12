39. Antiquaria – Antiquariatsmesse Ludwigsburg

Antiquariatsmesse Ludwigsburg – Papierschätze in einzigartigem Ambiente

Im Januar 2025 ist es wieder so weit, die 39. Antiquaria findet statt. Im historischen Ambiente der Musikhalle Ludwigsburg bieten über 50 Austeller*innen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden antiquarische Bücher, Autographen, Ephemera und Graphiken aus dem 15. bis 20. Jahrhundert an.

Rahmenthema 2025 – Rausch & Ektase

Die 39. Antiquaria steht unter dem Rahmenthema „Rausch & Ektase“. Mit dem Rahmenthema wird das immerwährende menschliche Streben nach intensiven Erlebnissen und veränderten Bewusstseinszuständen, dem Bedürfnis nach Transzendenz, Sinneserweiterung und Grenzerfahrungen aufgegriffen, das von der Frühzeit bis - ganz aktuell auch in der gesellschaftlichen Diskussion - in unsere Gegenwart reicht. Ab Mitte Dezember 2024 ist der Katalog für die 39. Antiquaria online abrufbar. Er kann auch bei der Veranstalterin Petra Bewer in Printform bestellt werden. Der Katalog bietet einen ersten Einblick in das breit gefächerte und abwechslungsreiche Angebot der Aussteller*innen.

Ihr Besuch bei der Antiquaria 2025 – berauschend und abwechslungsreich

Die 39. Antiquaria öffnet am Donnerstag, den 23. Januar 2025 um 15 Uhr ihre Türen für die Besucher*innen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von antiquarischen Büchern, Autographen, Ephemera und Graphiken. Kommen Sie mit den Antiquar*innen ins Gespräch und erweitern Sie Ihre Sammlung um besondere Papierschätze. Die Antiquaria ist ein unvergessliches Erlebnis.

Öffnungszeiten

Do.: 23. Januar 2025 – 15 Uhr bis 20 Uhr

Fr.: 24. Januar 2025 – 11 Uhr bis 19 Uhr

Sa.: 25. Januar 2025 – 11 Uhr bis 17 Uhr