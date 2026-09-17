39. Blasmusik aus Göppingen

Die vier Göppinger Blasorchester laden am Sonntag den 11. Oktober zum traditionellen Konzert „Blasmusik aus Göppingen“ in die Stadthalle ein.

Nun schon zum 39. Mal treffen sich knapp 180 Musikerinnen und Musiker seit 1984 zum gemeinsamen Konzert, eine, vor allem über einen so langen Zeitraum, bundesweit einmalige

Veranstaltung und eine Bereicherung für das kulturelle Leben unserer Stadt. Dies wurde 2010 mit dem Kulturpreis des Stadtverbandes Kultur gewürdigt.

Die vier Orchester Musikkapelle Hohenstaufen, Leitung Jürgen Merkle Musikverein Faurndau, Leitung Wolfgang Bihr Musik-vereinigung Göppingen Holzheim, Leitung Markus Schlipf Städtisches Blasorchester, Leitung Martina Rimmele wollen auch in diesem Jahr wieder mit einem breit gefächerten Programm musikalische Glanzpunkte setzen, um die ganze Vielfalt der Blasmusik aufzuzeigen.

Das Konzert wird von allen Orchestern mit „A little Opening“ von Thiemo Kraas eröffnet. Die Komposition kennzeichnet die aufregende und spannende Atmosphäre eines Konzertbeginns. Höchste Konzentration der Musiker, ein mit spannender Erwartung erfülltes Publikum; einfach eine Atmosphäre, die von den unterschiedlichsten Gefühlen geprägt ist.