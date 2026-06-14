39. Entringer Kelterfest

Kelterplatz Entringen Kelternstraße 11, 72119 Ammerbuch

Das 39. Kelterfest des Musikvereins Entringen ist eine traditionsreiche Veranstaltung, die alljährlich am zweiten Juliwochenende rund um die Entringer Kelter stattfindet. 

Das Fest hat sich über die Jahre hinweg als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region etabliert und zieht zahlreiche Besucher an.

Musikalisches Highlight in diesem Jahr: Ein besonderer Programmpunkt ist am Samstag Abend der Auftritt der Band "Ernest an the Hemmingways", die für musikalische Unterhaltung sorgen und dieses Jahr zur besonderen Atmosphäre des Festes beitragen werden.

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Kelterplatz Entringen Kelternstraße 11, 72119 Ammerbuch
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