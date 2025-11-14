39. Internationales Reitturnier (VA6) Stuttgart

17.00 Uhr
Preis der Outletcity Metzingen
Springprüfung International
Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER
19.45 Uhr
FEI Driving World Cup™
Preis der Firma iWEST
Einlaufprüfung für den FEI Driving World Cup™ 2025/2026
Zeit-Hindernisfahren Vierspänner mit zwei unterschieldichen Umläufen
22.00 Uhr
STUTTGART GERMAN MASTER präsentiert von der DVAG
Springprüfung mit Stechen International
Ende der Veranstaltung: ca. 23.00 Uhr
Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart
