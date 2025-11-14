39. Internationales Reitturnier (VA6) Stuttgart

Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart

17.00 Uhr

Preis der Outletcity Metzingen

Springprüfung International

Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER

19.45 Uhr

FEI Driving World Cup™

Preis der Firma iWEST

Einlaufprüfung für den FEI Driving World Cup™ 2025/2026

Zeit-Hindernisfahren Vierspänner mit zwei unterschieldichen Umläufen

22.00 Uhr

STUTTGART GERMAN MASTER präsentiert von der DVAG

Springprüfung mit Stechen International

Ende der Veranstaltung: ca. 23.00 Uhr

Info

Hanns Martin Schleyer Halle
Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart
Sport & Bewegung
Google Kalender - 39. Internationales Reitturnier (VA6) Stuttgart - 2025-11-14 17:00:00 Google Yahoo Kalender - 39. Internationales Reitturnier (VA6) Stuttgart - 2025-11-14 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 39. Internationales Reitturnier (VA6) Stuttgart - 2025-11-14 17:00:00 Outlook iCalendar - 39. Internationales Reitturnier (VA6) Stuttgart - 2025-11-14 17:00:00 ical

Tags