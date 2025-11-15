39. Internationales Reitturnier (VA7) Stuttgart

8.00 Uhr
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung
Dressurprüfung Grand Prix International
10.45 Uhr
Preis der ALLIANZ in Baden-Württemberg und der Firma dias Gebäudemanagement
Zeitspringprüfung International
12.45 Uhr
FEI Driving World Cup™
DRIVING GERMAN MASTER
Zeit-Hindernisfahren Vierspänner mit 2 Umläufen, Wertungsprüfung für das FEI Driving World Cup™ Final 2025/2026
14.30 Uhr
FEI Jumping Ponies Trophy
Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen
Springprüfung mit Stechen International
Ende der Veranstaltung: ca. 16.00 Uhr