39. Internationales Reitturnier (VA7) Stuttgart

8.00 Uhr

Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung

Dressurprüfung Grand Prix International

10.45 Uhr

Preis der ALLIANZ in Baden-Württemberg und der Firma dias Gebäudemanagement

Zeitspringprüfung International

12.45 Uhr

FEI Driving World Cup™

DRIVING GERMAN MASTER

Zeit-Hindernisfahren Vierspänner mit 2 Umläufen, Wertungsprüfung für das FEI Driving World Cup™ Final 2025/2026

14.30 Uhr

FEI Jumping Ponies Trophy

Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen

Springprüfung mit Stechen International

Ende der Veranstaltung: ca. 16.00 Uhr