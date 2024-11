39. Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Urbach bietet stets eine herzliche Gelegenheit für Begegnungen und Zusammenkünfte. Hier kann man sich sehen, miteinander plaudern und sich auf besinnliche Weise auf die Weihnachtszeit einstimmen. Im Laufe seiner langjährigen Tradition hat sich der Urbacher Weihnachtsmarkt zu einem Ort entwickelt, an dem Jung und Alt aus der Gemeinde zusammenkommen. Die liebevoll geschmückten Stände und Buden sowie die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung verleihen Urbach während dieser festlichen Zeit eine einladende Atmosphäre. Willkommen sind alle Urbacherinnen und Urbacher sowie Gäste aus der nahen und weiteren Umgebung zu dieser Gemeinschaftsveranstaltung der Urbacher Vereine, Kirchen, Schulen, Gewerbetreibenden, Künstlern und Kunsthandwerkern. Hier können Sie bummeln, stöbern, Geschenke kaufen oder einfach die festliche Weihnachtsmarkt-Atmosphäre genießen. Im Angebot der Marktleute sind wie gewohnt eine breite Auswahl schwäbischer und internationaler weihnachtlicher Leckereien sowie eine Vielfalt von kleinen Geschenken, darunter viele Selbstgebasteltes. Urbacher Chöre und Musik treibende Vereine sorgen den gesamten Tag über für die musikalische Begleitung. Zum Abschluss des Marktes um 18.00 Uhr findet traditionell ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen auf und vor der Aktionsbühne Bühne auf dem Marktplatz statt, bei dem viele Urbacher aller Generationen zusammen singen.

Das „Remstaler Figurentheater“, früher unter dem Namen „Original Pfälzer Puppenbühne“ bekannt, ist ebenfalls schon langjähriger Gast auf den Urbacher Weihnachtsmärkten. Das traditionelle Kasperl-Theater spielt für kleine und große Kinder unter der Galerie bei der Buchhandlung Donner auf dem Marktplatz zu folgenden Uhrzeiten: 14.00, 15.00, 16.00 Uhr. Auf dem Parkplatz steht ein nostalgisches Kinderkarussell. Außerdem drehen der Nikolaus und „Timi Hope“, das Maskottchen der „Schatzkiste“, auf dem Markt ihre Runden und sorgen für große Kinderaugen. Und die Ziegen der Familie Baumgärtner sind in ihrem Gatter wieder ein netter Blickfang für Klein und Groß. Damen und Herren der Urbacher Künstlergruppe „MalWe“ stellen im Bürgerhaus „Museum am Widumhof“ (Mühlstr. 11 gegenüber der Afrakirche) eine Auswahl ihres künstlerischen und kunsthandwerklichen Schaffens aus. Die Ausstellung ist am Marktsonntag von 11.00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Um zum Urbacher Weihnachtsmarkt zu gelangen, können Sie bequem die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen: MEX 13 Stuttgart – Aalen (Haltepunkt Urbach), ca. 300 m Buslinien 243, 249: Schorndorf – Urbach (Haltestelle Hauptstraße), ca. 20 m