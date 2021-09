3D - Designe Dein Ding!

Ein Projekt der experimenta und der Jugendkunstschule der VHS Heilbronn.

- Du möchtest die Jugendkunstschule und die experimenta kennenlernen?

- Du möchtest kreativ arbeiten und etwas selbst erstellen, um dieses dann mit einem 3D Drucker weiter zu gestalten?

- Du möchtest wissen, wie Kunst und Design die digitale und die analoge Welt vereinen?

- Du bist zwischen 12 und 13 Jahre alt?

- Dann bist du genau richtig beim Projekt "3D".

Von der zeichnerischen Ideenfindung, über die plastische und digitale Formfindungsphase bis zum 3D-Druck eines Prototyps entwickelst du dein eigenes Design für einen Alltagsgegenstand. Drei Objektvorschläge stehen dir zur Auswahl. In der Jugendkunstschule formst und designst du dein Objekt und in der experimenta werden die Modelle zuerst dreidimensional gescannt, um sie dann digital bearbeiten, formen und verfeinern zu können. Dabei lernst du die professionelle 3D-Software Blender kennen. Anschließend wird dein Modell mithilfe eines 3D-Druckers wieder zurück in die reale Welt überführt. Bei einer Abschlussveranstaltung werden eure Prototypen Freunden und Familie präsentiert.

Die ersten fünf Termine finden in der Jugendkunstschule die letzten fünf in der experimenta Heilbronn statt.