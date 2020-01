3D-Druck-Kurs

In diesem Kurs wird der 3D-Druck Schritt für Schritt erlernt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldung erfolgt über die VHS Böblingen-Sindelfingen. Unkostenbeitrag: 22,00 €.

Zuerst wird gemeinsam am PC ein 3D-Modell erstellt, dieses für den Druck vorbereitet und schließlich direkt vor Ort ausgedruckt. Das Ergebnis darf natürlich mit nach Hause genommen werden. Der Kurs wendet sich an technikinteressierte Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren. Voraussetzung: Grundlagenkenntnisse im Umgang mit dem PC und dem Betriebssystem (Windows 10). Im Anschluss an den Kurs besteht für interessierte Nutzer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über den 3D-Druck allgemein zu informieren. Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Böblingen und der VHS Böblingen-Sindelfingen.