3MANN:Einwort

In dem Trio 3MANN:Einwort treffen sich mit Martin Meixner, Daniel Mudrack und Sandi Kuhn drei hochkarätige Musiker zu einem musikalischen Dialog über die Musik Ihrer Jugend. Gemeinsam haben sich die drei Herren einige Hits der letzten Jahrzehnte zur Brust genommen und übersetzen diese in Ihre ganz eigene musikalische Sprache. Ob Major Tom, Rod Steward, Shanice oder Eric Clapton - am heutigen Abend bleibt keiner verschont. Wer auf fette Grooves, heiße Chords und ein wohltuendes Zucken im Hüftbereich steht, sollte diesen Termin nicht verpassen.

Alexander Sandi Kuhn (Saxophone)

Martin Meixner (Hammond B3, Keys)

Daniel Mudrack (Drums)