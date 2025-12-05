3MANN:EinWort

Welcome to the South.

Das sind Sandi Kuhn, Martin Meixner und Daniel Mudrack. Die Musiker spinnen einen musikalischen Dialog und übersetzen den Soundtrack ihrer Jugend in ihre ganz eigene Tonsprache. Ob Rod Steward, Shanice, Oasis oder Eric Clapton – keiner bleibt verschont und das im allerbesten Sinne. Wer auf erdige Grooves, heiße Chords, unbändige Spielfreude und eine riesige Portion Soul steht, sollte sich das Konzert nicht entgehen lassen.

Alexander Sandi Kuhn (Saxophon)

Martin Meixner (Hammondorgel)

Daniel Mudrack (Drums)

Im Rahmen des Konzerts findet die Vernissage der Pop up-Galerie Rina Treml statt.

.